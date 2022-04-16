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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال ساخرًا من محمد محمود: جاي يغيير أنابيب فى الكارفان

رامز جلال ومحمد محمود
رامز جلال ومحمد محمود

حل الفنان محمد محمود، ضيفًا مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة.

وسخر رامز جلال  من اطلالة الفنان محمد محمود عبر تويتر قائلًا: "‏عم محمد محمود بعد ما لبس اللبس .. تحس أنه جاي يغيير أنابيب فى الكارفان .

وأضاف رامز "‏دا مش محتاج تاخدى مقاساته، دى تاخديها بالشبر محمد محمود في ‎رامز موفي ستار.


 


وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

 

الفنان رامز جلال ساخرامن اطلالة محمد محمود النجم العالمي عبر تويتر برنامج رامز برنامج رامز موفى ستار النجم العالمي فان دام

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