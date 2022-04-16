إصابة باهر المحمدي وأشعة على قدمه لتحديد مدة غيابه

أثبتت الفحوصات الطبية لـ اللاعب باهر المحمدي مدافع فريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إصابته بآلام في العضلة الضامة .

وأجري الفحصوات للاعب باهر المحمدي ، الدكتور مجدي باز طبيب الفريق الأول لنادي الاسماعيلي .

باهر المحمدي سيجري أشعة على قدمه خلال الساعات المقبلة



وأوضح الموقع الرسمي للنادي اليوم السبت أن باهر المحمدي سيجري أشعة على قدمه خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه وبرنامجه التأهيلى قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق فى المران الجماعى.



وكان باهر المحمدي قد اشتكى من هذه الإصابة بعد مران الفريق الذى أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب أحد فنادق المحافظة ضمن الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري العام.



ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمواجهة إيسترن كومباني مساء الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة المحلية، والتى تشهد غياب «المحمدي» لتعرضه للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات بجانب أيضًا زميله محمود عبد العاطي "دونجا".

