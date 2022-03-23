بمكالمة هاتفية.. باهر المحمدي على ردار الزمالك في الموسم المقبل

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "يسعى مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من الصفقات المميزة؛ فور انتهاء عقوبة وقف القيد في الميركاتو الصيفي المقبل.



وتابع شبانة: "دخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي لضمه بداية من الموسم المقبل



وواصل شبانة: "كشف مصدر مسئول أن أمير مرتضي تواصل مع المحمدي وتم الاتفاق بشكل شفهي علي ارتداء الفانلة البيضاء في الموسم الجديد".



وأضاف المصدر أن المشرف علي الكرة بالزمالك طلب من كابتن الإسماعيلي تأجيل الاعلان عن أي تفاصيل لحين الانتهاء من الموسم الجاري وتحسن نتائج الدراويش وضمان بقائه في الدوري من أجل الحصول علي خدماته .

وفي سياق اخر قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، زيادة مرتبات جميع العمال والموظفين في النادي 500 جنيه شهريا.



ويعد هذا القرار، الذي اتخذه رئيس نادي الزمالك منذ 4 أيام مساهمة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



كما قرر رئيس الزمالك صرف منحة شهر رمضان 300 جنيه لكل العاملين والموظفين بالنادي.