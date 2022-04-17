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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة أب ونجليه شرعوا في قتل اثنين بمدينة 15 مايو

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة مشرف أمن ونجليه استعرضوا القوة بمنطقة 15 مايو وشرعوا فى قتل اثنين لمنعهم من الإدلاء بالشهادة أمام النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبرى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة قيام المتهمين «ه.إ»، 48 سنة، مشرف أمن، ونجليه، «ع.ه»، عاطل، و«إ.ه»، طالب باستعراض القوة والتلويح بالتهديد والعنف واستخدموها ضد المواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة المجني عليهم مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليهم وتكدير آمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بخطف المجنى عليهم مصطفى فرغلى ومصطفى صلاح وعلي ناصر بالإكراه بأن اقتادوهم كرها عنهم إلى العين محل الواقعة محل سكنهم وحجزوهم بدون وجه حق وأوقعوا بهم تعذيبات بدنية بأن حجزوهم بمحل الواقعة ومنهوهم من مبارحته وشلوا حركتهم بأن قاموا بتكبيلهم.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الأول بتصوير المجنى عليهم صورًا ومقاطع مرئية وشرعوا فى قتل المجنى عليه أحمد فرغلى عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه الأول ضربًا بسلاح أبيض «عصا» وتبعه الثانى والثالث طعنًا له بسلاحين أبيضين «مطواه» محدثين إصابته وكذلك شرعوا فى قتل المجنى عليه عبد الرحمن السيد قاصدين قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج حال كون المجنى عليه طفلا لم يتجاوز الـ18 عامًا.

وأوضحت شهادة مصطفى فرغلى، المجنى عليه، 22 سنة، طالب أنه حال تواجده مع باقى المجنى عليهم للتوجه للإدلاء بشهادتهم أمام النيابة العامة فوجىء بالمتهمين على أثر خلافات سابقة بينهم متعدين عليهم ضربًا واقتادوهم كرهًا عنهم لمحل سكن المتهمين ومنعوهم من مبارحته بأن كبلوهم مستخدمين فى ذلك «جنزير» وقام المتهم الأول بتصويرهم بهاتفه الخاص.      
 

محكمة جنايات القاهرة محاكمة مشرف امن القوة قتل الشهادة أمام النيابة

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