انفجار بـ ناقلة نفط قبالة سواحل هونج كونج ومصرع شخص

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في انفجار وقع على متن ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة هونج كونج في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن ناقلة النفط كانت على مسافة 300 كيلومتر من سواحل هونج كونج باتجاه الشرق عندما وقع الانفجار على متنها.

وأرسلت سلطات هونج كونج طائرة ومروحيتين للمساعدة في إسعاف الجرحى وإجلاء الناجين، لكن أحد أفراد طاقم الناقلة لقي مصرعه قبل وصول المساعدة.

يُذكر أن ناقلة النفط "تشونج يي" التي اندلع الحريق على متنها يبلغ طولها 119 مترًا وعرضها 16 مترًا، وبُنيت عام 2000.