صاحبي يا جدع.. أحمد سعد يبهر الجمهور بـ دعم مرضى 57357 |فيديو

أبهر المطرب أحمد سعد جمهوره بأغنية جديدة خلال شهر رمضان الكريم دعما لمرضى سرطان الأطفال 57357.

صاحبي يا جدع .. أغنية جديدة للمطرب أحمد سعد والطفل محمد أسامة، لدعم أطفال مستشفى 57357، فى شكل جديد للمطرب بعيدا الأغاني الشعبية المشهور بها فى السنوات الأخيرة، لشكل أخر لمس قلوب كل المتابعين خلال شهر رمضان.

وعلق المتابعون للأغنية والاعلان خلال شهر رمضان بكلمات تعبر عن الشكر والتعاطف الذى لمس قلوبهم بسبب جمال الأغنية وكلماتها التى كانت بسيطة وصلت لقلوبهم.

وقال لؤى مجدي :"عندما تذوب الكلمات ،عندما تمتزج الاحاسيس الحزن مع القوة مع الفرح مع الامل مع الشجن مع الخوف مع العزيمة تكون هذه الاغنية الأكثر تعبيرا عن معاناة مرضي السرطان وايضا اهاليهم ،تحية للنجم احمد سعد في ادائه العميق الممتزج بالشجن مع الحزن إحساس من القلب وأيضا للطفل صاحب الصوت العميق رغم صغر سنه كلمات ولا اروع وموسيقى مميزة تدخل القلوب ناهيك عن الاخراج والتمثيل من القلب".

فيما قالت مودي جوجو:" ايه الاحساس ده يلمس القلب من غير مقدمات الفرح مع الشجن والدموع و الضحكه على الوجه فى نفس الوقت برافو لاحمد سعد و الطفل العبقرى اليي صوته يكهرب القلب بجد❤️❤️❤️❤️".

فيما علق بسام أبو حكيم قائلا: "الله علي جمال الاحساس والراحه النفسيه ف سماع الصوتين ليقين فعلا علي بعض القوه والشجاعه وتحدي الصعوبات ف صوت احمد سعد والرقه والامل والامان ف صوت الطفل الي معاه".

وجاءت كلمات الأغنية التى حققت آلاف المشاهدات خلال فترة قصيرة كالتالي:

صاحبي يا جدع يا قوى يا بطل ..... عارفك من يومك وانت جبل

‎ده انت اللى بتقوينا ... قبطان وأنا السفينة ..هتزوقنى فوق ونعدى الموج

‎بكرة ما يعود من تانى حروب وارجع واشيلك بالشقلوب ونغنى غنوة جميلة

‎نلعب سوا وسط العيلة نضحك ونعيش فى تبات ونبات

‎طب بكرة بعيد ... لا لا لا

‎لا شكله بعيد .. ده هوا

‎لا .. ده جاى أكيد