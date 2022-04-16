عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحبي يا جدع.. أحمد سعد يبهر الجمهور بـ دعم مرضى 57357 |فيديو

المطرب أحمد سعد
المطرب أحمد سعد

أبهر المطرب أحمد سعد جمهوره بأغنية جديدة خلال شهر رمضان الكريم دعما لمرضى سرطان الأطفال 57357.

صاحبي يا جدع .. أغنية جديدة للمطرب أحمد سعد والطفل محمد أسامة، لدعم أطفال مستشفى 57357، فى شكل جديد للمطرب بعيدا الأغاني الشعبية المشهور بها فى السنوات الأخيرة، لشكل أخر لمس قلوب كل المتابعين خلال شهر رمضان.

وعلق المتابعون للأغنية والاعلان خلال شهر رمضان بكلمات تعبر عن الشكر والتعاطف الذى لمس قلوبهم بسبب جمال الأغنية وكلماتها التى كانت بسيطة وصلت لقلوبهم.

وقال لؤى مجدي :"عندما تذوب الكلمات ،عندما تمتزج الاحاسيس الحزن مع القوة مع الفرح مع الامل مع الشجن مع الخوف مع العزيمة تكون هذه الاغنية الأكثر تعبيرا عن معاناة مرضي السرطان وايضا اهاليهم ،تحية للنجم احمد سعد في ادائه العميق الممتزج بالشجن مع الحزن إحساس من القلب وأيضا للطفل صاحب الصوت العميق رغم صغر سنه كلمات ولا اروع وموسيقى مميزة تدخل القلوب ناهيك عن الاخراج والتمثيل من القلب".

فيما قالت مودي جوجو:" ايه الاحساس ده يلمس القلب من غير مقدمات الفرح مع الشجن والدموع و الضحكه على الوجه فى نفس الوقت برافو لاحمد سعد و الطفل العبقرى اليي صوته يكهرب القلب بجد❤️❤️❤️❤️".

فيما علق بسام أبو حكيم قائلا: "الله علي جمال الاحساس والراحه النفسيه ف سماع الصوتين ليقين فعلا علي بعض  القوه والشجاعه وتحدي الصعوبات ف صوت احمد سعد والرقه والامل والامان ف صوت الطفل الي معاه".

وجاءت كلمات الأغنية التى حققت آلاف المشاهدات خلال فترة قصيرة كالتالي:

صاحبي يا جدع يا قوى يا بطل ..... عارفك من يومك وانت جبل
‎ده انت اللى بتقوينا ... قبطان وأنا السفينة ..هتزوقنى فوق ونعدى الموج
‎بكرة ما يعود من تانى حروب  وارجع واشيلك بالشقلوب ونغنى غنوة جميلة 
‎نلعب سوا وسط العيلة نضحك ونعيش فى تبات ونبات
‎طب بكرة بعيد ... لا لا لا 
‎لا شكله بعيد .. ده هوا
‎لا .. ده جاى أكيد

 

أحمد سعد مرضى سرطان سرطان الأطفال 57357 مرضى سرطان الأطفال حمد سعد والطفل محمد أسامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

مغادرة المنزل للضرورة.. لماذا تحذر الأرصاد المواطنين من طقس الساعات المقبلة؟

تشكيل الرجاء ضد الأهلي.. حميد أحداد ومحسن متولي في الهجوم

الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة يضرب البلاد خلال ساعات

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

موعد إجازة عيد شم النسيم وتحرير سيناء|وماذا قال عنها قانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

كسر مفاجئ في خط المياه المغذي لمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة

الحكم على مرتضى منصور في سبه الخطيب ومستشار نادى الزمالك .. غدا

أزمة بين روسيا وبريطانيا بسبب أوكرانيا|ماذا يعني منع جونسون من دخول موسكو؟

من ركلة جزاء.. عمرو السولية يتقدم لـ الأهلي على الرجاء

«النقل» تبدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف استعدادا لافتتاحه في يونيو.. صور

هالة سرحان: الرئيس السيسي أعظم هدية من السماء.. وصدام حسين هددني بالاغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

ناسا تكشف عن أضخم صخرة في الفضاء.. ومفاجأة بشأن موقعها من الأرض

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ