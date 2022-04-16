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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يشهد ختام الدورة الرمضانية بالواحات ويكرم فريق مركز شباب منديشة

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام الدورة الرمضانية والتي نظمتها الادارة المركزية للتنمية الرياضية(الادارة العامة للقاعدة الشعبية)، بمركز شباب القصر بالواحات البحرية بمشاركة 8 مراكز شباب وهي"منديشة، الباويطي، القصر،الحارة،القبالة، الزبو، العجوز، عين الوادي" علي هامش الجولة التفقدية التي أجراها اليوم بالواحات البحرية.

وكرم وزير الشباب والرياضة مركز شباب منديشة بعد تتويجه بالبطولة علي حساب مركز شباب الباويطي بضربات الترجيح، وحصوله علي جائزة مالية قدرها ٥الاف جنيه، بمشاركة طاقم من الحكام  برئاسة الكابتن أحمد عبد الباقي.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن إقامة هذه الدورات بمركز الشباب تأتي في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية للمشاركين، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وتبادل الثقافات بين المشاركين، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية.

رافق وزير الشباب والرياضة خلال الجولة التفقدية كل من اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت، ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، محمد الصفتي مدير عام الادارة العامة للتخطيط ورئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزيرالدكتورة غادة جمال مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.

وكان وزير الشباب والرياضة وصل صباح اليوم للواحات البحرية لتفقد عدد من المنشآت الشبابية، منها مراكز شباب "القصر، منديشة"، وشهد مسابقات التزلج على الرمال، كما تفقد الأماكن المقرر تنفيذ معسكرات "يلا كامب" بها.

وتختتم الجولة التفقدية بعقد لقاء حواري مفتوح يجمع وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات.

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي رئيس الإدارة المركزية وزارة الشباب والرياضة

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