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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبيرج: أبراموفيتش يزور كييف في محاولة لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أبراموفيتش يزور كييف
أبراموفيتش يزور كييف لإحياء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، إن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي "تشيلسي" الإنجليزي، يزور العاصمة الأوكرانية كييف لإحياء المفاوضات الروسية الأوكرانية.

وذكرت نقلا عن مصادر مطلعة إن أبراموفيتش التقى بمفاوضين أوكرانيين لمناقشة سبل استئناف المفاوضات، حيث وصلت المحادثات بين البلدين إلى طريق مسدود بعد أكثر من 7 أسابيع على بداية الحرب في أوكرانيا.

وعمل أبراموفيتش، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كوسيط غير رسمي بين البلدين وحضر جولات سابقة من المفاوضات.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت الشهر الماضي، إن  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب شخصيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم معاقبة أبراموفيتش، لأنه يمكن أن يكون بمثابة وسيط في مفاوضات السلام.

وقبل أيام، قال بوتين إن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"، موضحًا أن "المتطلبات الأمنية شيء واحد، والقضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تم إخراجها من نطاق هذه الاتفاقيات، أي أننا عدنا مرة أخرى إلى طريق مسدود بالنسبة لنا وللجميع".

وأكد الرئيس الروسي أنه "لن يوقف العمليات العسكرية" في أوكرانيا حتى تنجح موسكو.

من جانبه، حذَّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية "سينهي المفاوضات" مع موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "أوكرانسكا برافدا" إن "تصفية عسكرينا، رجالنا في ماريوبول سينهي المفاوضات من أجل السلام"، مشيرا إلى أن الطرفين سيجدان نفسيهما في "مأزق".

وفي وقت سابق اليوم السبت، قصفت روسيا مصنعا عسكريا ثانيا قرب كييف، ما أسفر عن سقوط شخص، في أعقاب تلويحها بتكثيف ضرباتها على العاصمة، بعد خسارتها سفينة القيادة لأسطولها في البحر الأسود "موسكفا" في هجوم تبنته أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة تبلغ 23367 شخصا.

وأوضح أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجؤوا إلى آزوفستال من ماريوبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدميرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.

وفي ماريوبول، أعلنت روسيا عن تطهير المنطقة السكنية في المدينة بالكامل من القوات الأوكرانية.

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