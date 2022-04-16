مسلسل ملف سري الحلقة 15.. ماجد المصري يواجه شقيقه مرة أخرى

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، وتسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى وإبعاده عن قضية غسيل الأموال.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل ملف سري، يتوعد المستشار يحيى عز الدين (الفنان هاني سلامة)، عائلة المالكي بأنه لن يترك حقه، وخاصة ليل المصري (الفنان محمد محمود عبد العزيز).

ووتفاجئ إلهام (الفنانة مادلين طبر) بأن ابنها المحامي شاكر عز الدين (الفنان نضال الشافعي) دخل في علاقة عاطفية مع فتاة تصغره بخمسة عشر عاما، وكان ود فعل الأم هو طرد الفتاة بعد مقابلتها لها، لرفضها لهذه العلاقة.

ويواجه يوسف المالكي (الفنان ماجد المصري) شقيقه هارون المالكي (الفنان محسن محيي الدين)، ولكن الأول لازال يعاني من فقدان جزئي للذاكرة، حيث تتلخص مواجه الشقيقان على خيانة وقعت منذ 40 عاما.

ملخص أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار إلى أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح أن "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسة".

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.