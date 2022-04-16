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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 12 شخصا وتوقيف 3.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في كارولينا الجنوبية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

نقلت وكالة رويترز عن شرطة ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية أن 12 شخصًا أصيبوا في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كولومبيا، فيما تم توقيف 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم بتنفيذ الهجوم.

ولم تكشف الشرطة في كارولينا الجنوبية مزيد من التفاصيل حول مدى الإصابات.

والأسبوع الماضي، شهدت محطة مترو بروكلين بنيويورك، هجوما خطيرا، حيث أطلق منفذ الهجوم النار على الركاب في المحطة، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وتمكنت شرطة نيويورك، منتصف نهار الأربعاء، من اعتقال فرانك جيمس، المشتبه به في إطلاق النار داخل إحدى عربات المترو في حي بروكلين.

وجاء الاعتقال بعد نحو 24 ساعة من إطلاقه النار على 10 أشخاص في قطار مزدحم ببروكلين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجهت لفرانك تهمة "تنفيذ هجوم إرهابي على وسيلة للنقل الجماعي".

وكان البيت الأبيض ووزارة العدل أعلنا، في وقت سابق، أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن ووزير العدل ميريك جارلاند على تطورات هجوم بروكلين.

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