أحمد موسى: أبو الفتوح إخواني ولم يغير حبه للجماعة الإرهابية..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عبد المنعم أبو الفتوح ظهر في تسريب مسلسل الأختيار وتحدث عن أن تولي حازم صلاح أبو إسماعيل حكم مصر كارثة .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حازم أبو إسماعيل وأبو الفتوح في السجن، ونتخيل لو حازم أبو إسماعيل وأبو الفتوح اتقبلوا دلوقتي في السجن بعد تسريب الاختيار إيه اللي هيحصل ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عبد المنعم أبو الفتوح كان ضد أن يخرج حازم أبو اسماعيل من الانتخابات الرئاسية، لكن عندما جلس أبو الفتوح في غرفة مغلقة أكد أن ابو اسماعيل كارثة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الغرب كان يحب عبد المنعم أبو الفتوح، وأبو الفتوح إخوانيا، ولم يغير علاقته بهم أو حبه للجماعة الإرهابية ".