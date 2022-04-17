رسام الغلاب.. مصطفي عادل : بحب ارسم الضحكة علي وجوه الناس

بألوانه الجميله وخطوطة السحريه التي تنقش موهبته بحروف من النور في القلوب فور رؤية رسوماته الجذابة التي تجعلك تقر بموهبته الربانية منذ اللحظة الأولي استطاع الرسام الشاب مصطفي عادل أحمد ان يلفت الأنظار برسوماته المتألقه

وأجري موقع صدي البلد حوار مع الرسام الشاب

كم عمرك ؟

أبلغ من العمر ٢٢ عاما.

متي اكتشفت موهبتك؟

موهبة الرسم بدأت منذ نعومة اظفاري فأنا احبه منذ الطفولة ولكن إتقان الموهبة بالفعل بدأ عندما كنت أبلغ ١٢ عاما.

ما نوع الرسومات التي تقوم بها ؟

هناك نوعين من الرسم ، الرسم اليدوي والرسم الديجتال من خلال برامج الكمبيوتر

ما النوع الذي تفضله أكثر؟

اليدوي لأنه اسهل وده الى بدائت فيه مشوارى وتعلمت فيه كتير وابتكرت فيه كتيروبقدر اخرج فيه كل شعورى اما عن التيجتال ف انا برسم علي اله يعتبر لا شعور سوى اعطاء امر بالنسب والاوان للتنفيذ

ما هي الأدوات التي تستخدمها في الرسم ؟

اليدوى برسم ب اقلام الفابركاسل والسيدنر واقلام الفحم وبودره الفحم وبايخد منى ٣ او ٤ سعات رسم وطبعا الرسم اليدوى اسهل بس مكلف بسبب الادوات غاليه جدا و بتغلى مع الوقت اما عن التيجتال ف هو بياخد عدد سعات شغل اكتر للوصول الى الدقه فى الملامح واظهار الظل والنور فى الرسمه باستخدام اللاب توب.

من الذي دعم موهبتك؟

قصر الثقافه تبني موهبتي ودعمتني والدتي منذ الصغر.

وأضاف الرسام انه اشتهر بإسم رسام الغلابة وانه قام بعمل ٨ حملات رسم مجانية بما يعادل ٨٠٠ رسمة

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