روسيا تمنح القوات الأوكرانية في ماريوبول مهلة للاستسلام

أمهلت روسيا القوات الأوكرانية المحاصرة في مدينة ماريوبول، حتى الثالثة بتوقيت جرينيتش لتسليم أسلحتهم والحفاظ على حياتهم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعرض على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة العالقين في معمل "أزوف ستال" بمدينة ماريوبول وقف الأعمال القتالية والاستسلام.

وأضاف رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف "مع مراعاة الوضع الكارثي القائم في معمل "أزوف ستال"، ومسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة.. تعرض القوات المسلحة الروسية على مسلحي الكتائب القومية والمرتزقة بوقف جميع الأعمال القتالية والاستسلام في فترة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا -بتوقيت موسكو- في 17 أبريل 2022.. نضمن حياة جميع المستسلمين".

وأشار إلىأن المقاتلون والمرتزقة الأجانب في وضع ميؤوس منه، مع القليل من الغذاء والماء، وأنهم يطالبون سلطات كييف بالإذن لهم بإلقاء أسلحتهم والاستسلام، لكنها ترفض بشكل قاطع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تطهير المنطقة السكنية في مدينة ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية "سينهي المفاوضات" مع موسكو.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "أوكرانسكا برافدا" إن "تصفية عسكرينا، رجالنا في ماريوبول سينهي المفاوضات من أجل السلام"، مشيرا إلى أن الطرفين سيجدان نفسيهما في "مأزق".

واتهم زيلينسكي، في كلمة عبر الإنترنت، روسيا، بمحاولة القضاء على سكان مدينة ماريوبول، لكنه لم يتطرق إلى زعم موسكو في وقت سابق، بأن قواتها طهرت كل المناطق السكنية في ماريوبول من القوات الأوكرانية.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني والحرس الوطني والمرتزقة تبلغ 23367 شخصا.

وأوضح أن العدد الإجمالي للجنود الأوكرانيين والنازيين والمرتزقة الأجانب الذين لجؤوا إلى آزوفستال من ماريوبول لا يتجاوز 2.5 ألف شخص.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية قامت بتدميرت 16 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك في منطقتي بولتافا ونيكولاييف.