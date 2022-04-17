شريف الدسوقي : يحيى الفخراني ساعدني في أزمتي واشتغلت معاه وأنا على كرسي متحرك

قال الفنان شريف الدسوقي ؛ إن الفنان يحي الفخراني هو من ساعده وأرسل إليه المخرج مجدى الهواري مخرج العمل المسرحي " ياما في الجراب ياحاوي " ؛ مضيفا أن مجدي الهواري تشاور مع يحي الفخراني في ترشيحه للعمل فعلق أن هذا الدور يساعد على شفاء شريف .

أضاف شريف الدسوقي خلال لقائه على قناة النهار في برنامج سابع سما ؛ أن مجدي الهواري جاء إلى المستشفى وطلب منه أداء دوره في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي بالعكاز ؛ مضيفا أن البروفات الخاصة بالمسرحية أداها على كرسي متحرك .

أوضح الدسوقي أن القائمين على العمل في المسرحية تركوه يعمل بكل حرية ولم يطلبوا منه مالايطيق حتى إستطاع المشي على عكاز ؛ مضيفا أن أهم لحظات مر بها وقوف أحمد الجنايني والدكتور أشرف ذكي بجانبه