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رئيس التحرير
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شريف الدسوقي : يحيى الفخراني ساعدني في أزمتي واشتغلت معاه وأنا على كرسي متحرك

الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي

قال الفنان شريف الدسوقي ؛ إن الفنان يحي الفخراني هو من ساعده وأرسل إليه المخرج مجدى الهواري مخرج العمل المسرحي " ياما في الجراب ياحاوي " ؛ مضيفا أن مجدي الهواري تشاور مع يحي الفخراني في ترشيحه للعمل فعلق أن هذا الدور يساعد على شفاء شريف .

 

أضاف شريف الدسوقي خلال لقائه على قناة النهار في برنامج سابع سما ؛ أن مجدي الهواري جاء إلى المستشفى وطلب منه أداء دوره في مسرحية ياما في الجراب ياحاوي بالعكاز ؛ مضيفا أن البروفات الخاصة بالمسرحية أداها على كرسي متحرك .

 

أوضح الدسوقي أن القائمين على العمل في المسرحية تركوه يعمل بكل حرية ولم يطلبوا منه مالايطيق حتى إستطاع المشي على عكاز ؛ مضيفا أن أهم لحظات مر بها وقوف أحمد الجنايني والدكتور أشرف ذكي بجانبه 

شريف الدسوقى يحيى الفخراني قناة النهار برنامج سابع سما مجدي الهواري

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