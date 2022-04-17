وزير التعليم : الشغل زاد عليا في رمضان بسبب استعدادات الامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه روتين العمل الخاص به زاد في شهر رمضان عن الايام العادية .

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث : "بأشتغل في رمضان اكتر من قبل رمضان لاننا داخلين على موسم الامتحانات"

وأضاف وزير التربية والتعليم : نستعد لعقد امتحانات لـ 25 مليون طالب وطالبة في مدارس جمهورية مصر العربية ، ولهذا نعمل ليلا ونهارا.

وعلى جانب آخر .. كان قد افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فاعليات احتفال "اتكلم عربي" بإحدى المدارس الدولية في القاهرة.

وبدأت الفاعليات بعرض فيديوهات قصيرة عن المبادرة وكذلك الأغنية الرسمية لها من غناء المطربة كارول سماحة، فضلاً عن فيديو توضيحي للتطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

ثم أعقب ذلك عقد حلقة نقاشية مع عدد من طلاب المدرسة، شارك فيها وزيرا التعليم والهجرة وباقي الحضور من سفراء مبادرة "اتكلم عربي".

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية وترسيخ الهوية المصرية داخل أبنائنا، في إطار المبادرة الرئاسية.

وأكد شوقي، أن مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

ووجه الوزير رسالة إلى الحضور من الطلاب بالاهتمام باللغة العربية وتذوق جمالها بجانب تعلم اللغات الأجنبية، مشيرًا إلى فتح منصة التعليم الإلكترونية لأبنائنا بالخارج بجانب توفير الكتب.