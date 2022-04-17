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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

17 إبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

لا تزال التاثيرات الهوائية هي المسيطرة على الاواء الفلكية مع وجود القمر في برج الميزان الهوائي  الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ما يعني اجواء اكثر من رائعة سترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو.

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الأوساط المهمة والبراقة وتتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي

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حظك اليوم وتوقعات السبت 16-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


مولود اليوم الاحد 17 أبريل من برج الحمل


يتميز مولود اليوم من برج الحمل بأنهم من الشخصيات المستقلة ، القوية و المغناطيسية التي غالبا ما تغري الاخرين على أن يحذو حذوها لأنها تجلب الاثارة في حياة الاخرين.، فهو يعمل ، يفكر ، و يتخذ القرارات بسرعة،كما أنه من أكثر الصفات ظهوراً على الحمل هي عاطفته المشتعلة على الدوام و التي لا تنطفئ؛ فمن يفكر في مولود الحمل يتبادر إلى ذهنه دائماً الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

من جانبها تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إذا كنت مولودا في يوم 17 أبريل فإن ذلك يعني أنك محدد وعملي وتعمل بفاعلية وتركز جيدا على هدفك، لكنك تصر على فرض قوانينك الصارمة على من حولك!


نصيحة:

عام ٢٠٢٢ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

برج الحمل ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك تاريخ ميلاد السبت حظك اليوم

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