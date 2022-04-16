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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الجمعة 16-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

صدى البلد

شغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الأربعاء الموافق 16-4-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

 سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل. يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما. سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك. سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل. يمكنك الحصول على النجاح في العمل. في منتصف الأسبوع ، ستقضي معظم وقتك في المرح مع أصدقائك.

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

 سيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب. من الممكن أن يكون حبيبك قد يغضب منك بسبب شيء ما. لا تكن مهمل جدا بشأن صحتك.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً للغاية بالنسبة لك. سواء في المنزل أو مكان العمل ، سيكون لديك المزيد من المسؤوليات و عليك أن تحاول السيطرة على غضبك خلال هذه الفترة ، وإلا فقد تقع في مشكلة. اتخذ قراراتك المالية بحكمة

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

. لا تنفق أموالك المكتسبة بصعوبة على أشياء غير ضرورية. خلال هذا الوقت بسبب عبء العمل ، قد لا تحصل على الوقت الكافي لنفسك. تحتاج إلى تحقيق التوازن بين حياتك الشخصية والمهنية. 

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 هذا الأسبوع سيكون صعبًا بالنسبة لك. قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات بسبب العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقك في وقت واحد. =

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 

من ناحية أخرى ، سيحاول بعض الأشخاص تضليلك من خلال تقديم معلومات خاطئة. كن حذرا مع هؤلاء الناس. علاقتك مع زوجتك ستكون قوية. خلال هذا الوقت سوف تنغمس في حب الحبيب وستنغمس في أفكار الحبيب.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 قد يصبح القرار الخاطئ الذي تم اتخاذه في الماضي سببًا لمشكلتك. عقليا لن تشعر أنك على ما يرام. يمكن أن تضيع معظم وقتك في أشياء غير مجدية.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

 عليك أن تحافظ على هدوء عقلك. ركز أيضًا على مهامك المهمة. استخدم وقتك بحكمة وإلا فسوف تندم عليه لاحقًا. هذه المرة ستكون مختلطة بالنسبة لك من حيث الصحة

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 سيكون هناك سعادة وسلام في الأسرة. إلى جانب ذلك ، ستكون بصحة جيدة وستكون قادرًا على الاستمتاع بأطباقك المفضلة. بالحديث عن العمل ، قد تضطر هذا الأسبوع إلى العمل بجدية أكبر من المعتاد

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

. إذا كنت قد التحقت مؤخرًا بوظيفة جديدة ، فيُنصح خلال هذا الوقت بعدم الإهمال تجاه العمل. من ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال الحصول على فرصة جيدة للاستثمار.

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان برج العذراء الميزان

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