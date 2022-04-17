لأول مرة.. الأمير هاري يعلن موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية

كشف الأمير هاري عن موقفه من الحرب الروسية الأوكرانية، خلال حفل افتتاح دورة ألعاب “انفيكتوس”، وقال دق ساسكس الكثير من رأيه عن هذه القضية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الأمير هاري إن العالم متحد مع أوكرانيا، وتابع خلال كلمته في لاهاي: "أوكرانيا أنت تعلم أننا نقف معك. العالم متحد معكم وما زلتم تستحقون المزيد".

كان قد حصل الفريق الأوكراني على إذن خاص من الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي للتنافس مع قدامى المحاربين العسكريين المصابين.

كشف الدوق أيضًا أن ابنه أرشي يرغب في أن يصبح طيارًا، وقبل وصولهما إلى مدينة لاهاي المضيفة للحدث هذا العام ، توقف الأمير هاري وزوجته ميجان في المملكة المتحدة يوم الخميس لزيارة الملكة في وندسور.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الدوق والدوقة، اللذين لم يتواجدا معا في المملكة المتحدة منذ عام 2020، أنهما شاهدا أيضًا الأمير تشارلز أثناء وجودهما في قلعة وندسور .

وقدمت دوقة ساسكس زوجها إلى جمهور حفل الافتتاح من المنافسين وأفراد العائلة المالكة الهولندية، وتحدثت عن حضور الفريق الأوكراني في الحدث ، قائلة إن الأمر استغرق الكثير منهم جسديًا وعاطفيًا لكل متسابق للوصول إلى هولندا خاصة الفريق الأوكراني ، الذي نقف معه جميعًا.

ووصفت زوجها بأنه زوج وأب رائع، فيما قال الدوق في خطابه إن الفريق الأوكراني أبلغه يوم الجمعة أنهم جاءوا ليس فقط لإظهار القوة ولكن ليقولوا الحقيقة عما يحدث في بلادهم.

وتابع الدوق: “أنتم تعلمون أننا نقف معكم، العالم متحد معكم وما زلتم تستحقون المزيد، آمل أن تخلق هذه الأحداث، الفرصة لكيفية ظهورنا كمجتمع عالمي بشكل أفضل”.

وكشف الدوق أيضًا أن ابنه آرشي البالغ من العمر عامين قد أعرب عن رغبته في أن يسير على خطى والده من خلال أن يصبح طيارًا، وكان هاري طيارًا لطائرة هليكوبتر أباتشي في الجيش في جولة بأفغانستان خلال الفترة 2012-2013.