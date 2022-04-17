تصادم مروع بين سيارتين نقل يقتل ويصيب 4 أشخاص بطريق الواحات

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثامين 3 متوفين لقوا مصرعهم اثر تصادم سيارتين نقل بطريق الواحات البحرية بنطاق محافظة الجيزة.

واستعلمت النيابة عن حالة شخص رابع أصيب في الحادث لسماع اقواله حول ملابسات الواقعة.

ولقي فجر اليوم 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية، وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع المرور، وتبين اصطدام سيارتين نقل "جامبو" بطريق الواحات البحرية، وأسفر الحادث عن مصرع" ش.ف.ع" 30 سنة و"م.ح.م"28 سنة و"م.ع.ع" 44 سنة وجميعهم من محافظة الدقهلية، وأصيب محام يدعى"ع.م.ع" 22 سنة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الواحات وإيداع الجثث ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.