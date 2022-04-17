أهالي قرية يجمعون 182 ألف جنيه لإنقاذ شاب من الحبس في المنوفية

تضامن أهالي قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، من أجل إنقاذ شاب من الحبس عقب سرقة أموال عمله علي الطريق الإقليمي وحبسه لمدة عام.

وأعلن الأهالي مع بدء شهر رمضان فك كرب ابن قريتهم الذي تم التعدي عليه وسرقة أموال عمله أثناء عودتهم من العمل وبحوزته ما يقرب من 200 ألف جنيه، حيث تعدى عليه مجهولون وقاموا بضربه وسرقة أموال عمله، وتم الحكم عليه بالحبس لمدة عام.

فيما قام شباب قرية زاوية جروان بتشكيل لجنة تتولى مسئولية تلقي وجمع التبرعات لحل مشكلة أحمد ابن القرية.

وأعلن أيمن الدهشورى، أحد أهالي القرية، أنه تم تجميع مبلغ 182 ألف جنيه، وسيتم سداد مديونية الشركة بمبلغ 71 ألف جنيه، ومديونية التاجر بمبلغ 70 ألفا من أصل 86 ألف جنيه، حيث قام بإسقاط مبلغ 16 ألف جنيه، وكذلك تسديد أتعاب المحامي وسداد مبلغ 36 ألف جنيه لمندوبي زملاء المجني عليه كانت مبالغهم ضمن المبلغ المسروق.

وأكد الأهالي أن أحمد العائل الوحيد لأسرته، وكان يقوم بسداد قسط شهري قدره 2800 جنيه "قسط لبناء المنزل"، ومن وقت حبسه والمبلغ لا يسدد، وتعهد بعض الأهالي بسداد الدين عنه.

وأوضح الدهشورى أنه ستتم متابعة الإجراءات القانونية لخروج ابن قريتهم من الحبس، لكنها تأخذ بعض الوقت لتقديم الطعن وقبوله بعد التصالح حتى يخرج سالما.

وكان الشاب أحمد عاشور تعرض لاعتداء وسرقة أمواله أثناء استقلاله دراجة نارية وعودته من عمله على الطريق الإقليمي، حيث كان بحوزته ما يقرب من ٢٠٠ ألف جنيه، وتعدى عليه ٣ مجهولين وانهلوا عليه بالضرب وسرقوا أمواله.

فيما تم حبس الشاب بتهمة اختلاس أموال الشركة لمدة عام، حيث إنه العائل الوحيد لأسرته.