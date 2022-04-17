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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نسب الإنجاز تخطت الـ٩٠% في عدد من القطاعات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في ٦ قرى بمركز زفتى

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في ٦ قرى بمركز زفتى

 أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أوشكت على الانتهاء، موضحا أن نسبة الإنجاز في بعض القطاعات كالتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية البيطرية  وصلت إلى أكثر من ٩٠ %،.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة تنفيذ المشروعات بقرى (ششتا، كفر ششتا، شبرا اليمن، سنباط، شرشابة وشبراملس) بمركز زفتى.

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بدأت الجولة بزيارة عدد من المشروعات التي تتم داخل قرية كفر ششتا ، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء مركز شباب متكامل بقرية كفر ششتا تكلفة  ٦.٤ مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي كفر ششتا والتي وصلت نسبة الأعمال بها إلى ٩٦ % بإجمالي تكلفة ٢٥ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ في قرية ششتا أعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الشهيد عمرو خالد الابتدائيه والتي تم الانتهاء منها بتكلفة ٢.٤ مليون جنيه، محطة رفع الصرف الصحي والتي قاربت على الانتهاء بنسبة ٩٧ % بإجمالي بتكلفة ٢٥ مليون جنيه ،إلى جانب أعمال تبطين ترعة أبو عبية بطول ٦٣٠ متر طولي وبإجمالي تكلفة ١٠.٤ مليون جنيه.

وتوجه محافظ الغربية إلى قرية شبراملس حيث تابع الأعمال الجارية في (مركز طب الأسرة ،محطة رفع الصرف الصحي ،المدرسة التجريبية الرسمية للغات، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، نقطة الإسعاف ، مجمع الخدمات الحكومية ،نقطة شرطة ، مركز الشباب) إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بقرية شبرا اليمن.

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وتابع رحمي جولته بتفقد المشروعات بقرية سنباط حيث تفقد (مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومجمع الخدمات الحكومية والذي تم الانتهاء منه بنسبة ١٠٠ % بإجمالي تكلفة ٥.٤ مليون جنيه، كما تفقد أرض الوحدة الصحية ،وحدة الإسعاف).

اختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية شرشابة حيث تفقد (نقطة الشرطة ،مبنى الشئون الاجتماعية ،محطة مياه ،أرض الوحدة الصحية ،نقطة إسعاف ، مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية).

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يُذْكَرْ أن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هي مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه في بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ١٠١٨ مشروع داخل (٥٤) قرية و( ٨٨ ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤.٤ مليار جنيه.

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محافظ الغربية حياة كريمة الغربية الدكتور طارق رحمي المبادرة الرئاسية مدينة المحلة مركز زفتى طارق رحمي الوحده الصحيه اعمال الرصف

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