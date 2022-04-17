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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود يشارك متابعيه كواليس مسلسل "سوتس بالعربي "

أحمد داود
أحمد داود

نشر الفنان أحمد داود صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد داود في الصورة من كواليس مسلسل سوتس بالعربي مما اثار اعجاب متابعيه .

يذكر أن الفنان أحمد داود أكد أن التمثيل لا يأخذه من أولاده وأسرته، وهو حريص دائما على أن يخصص وقت لاولاده.

 

ويقول دواد" في تصريحات لـ "صدى البلد":دائما ٱخصص وقتا لأولادي وأحب التواجد معهم في أي إجازة، ولكن في موسم رمضان يكون ضغط التصوير كبيرا، والتركيز على كل التفاصيل والتحضير للشخصيات مهم جدًا، لٱنك مرتبط بموعد محدد لطرح المسلسل، فأجد صعوبة في التواجد في المنزل بشكل كاف، ولكنهم كبروا الآن وتفهموا الأمر أكثر.

 

وعلى جانب آخر قال الفنان أحمد داود إنه يتمنى ان يجمعه عمل فني بزوجته الفنانة علا رشدي خصوصا ان الجمهور يحب تواجدهما سويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

احمد داود التواصل الاجتماعي انستجرام الفن سوتس بالعربي كواليس مسلسل

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