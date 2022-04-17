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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: أوميكرون شديد الخطورة على الأطفال

أوميكرون
أوميكرون

أكدت إحدى الدراسات وجود صلة قوية بين حدوث عدوى المسالك الهوائية العلوية عند الأطفال وعدوى أوميكرون.

ووفقا للتقارير لموقع timesofindia، فإن الأطفال الصغار معرضون بشكل خاص لعدوى المسالك الهوائية العلوية نظرًا لصغر حجم مجاريهم الهوائية القابلة للطي نسبيًا.

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وشرح الباحثون شدة العدوى التي يسببها أوميكرون Omicron ، بالقول: "من المعروف أن أوميكرون Omicron يسبب مرضًا أقل خطورة من متغير Delta (B.1.617.2). وقد يكون هذا بسبب أن أوميكرون يتكاثر بشكل أقل كفاءة في الرئة وأكثر كفاءة في الممرات الهوائية الموصلة.

ووجدت الدراسة أن معدل الإصابة بمجرى الهواء العلوي عند الأطفال زاد خلال زيادة أوميكرون، وووجدت الدراسة أن أكثر من خُمس الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بفيروس SARS-CoV-2 وعدوى مجرى الهواء العلوي أصيبوا بمرض حاد.

وحذر الباحثون من أن الأطفال المصابين بعدوى شديدة في مجرى الهواء العلوي معرضون لخطر الإصابة بالسكتة القلبية بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي سريع الظهور، وهو قد يتطلب علاجات يتم توفيرها عادةً في وحدات العناية المركزة، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للإيبينيفرين الرذاذ، ومخاليط الهيليوم والأكسجين.

اوميكرون عدوى أوميكرون عدوى المسالك الهوائية مجرى الهواء العلوي السكتة القلبية

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