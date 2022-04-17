مداحون على مائدة رمضان .. منتصر الأكرت: لا يليق بأي مداح أن يغتر

مداحون على مائدة رمضان .. تتواصل رحلة مداحون على مائدة رمضان على موقع صدى البلد، التي تنشر على مدار شهر رمضان 2022، مع كوكبة من المنشدين والمداحين الذين علا نجمهم وذاع صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها وتلألأت بهم ساحات الأولياء واشتاقت لهم آذان المحبين.

ومن خلال اليوم السادس عشر من رمضان نستعرض أبرز المحطات في مداحون على مائدة رمضان مع الشيخ منتصر الأكرت.

مداحون على مائدة رمضان

يبقى لشيوخ المديح والإنشاد الديني في صعيد مصر سحر خاص يستمد عبقه من تراب الجنوب المصري، حيث لمعت في مدارس الإنشاد الديني المصري أسماء لا يستطيع الزمان أن يقترب منها وإن نال المديح ما نال من حداثة واستهداف الآلات حديثة لم تكن معهودة من ذي قبل، فقد لمع من أسماء الجنوب شيوخ ومدارس لا حصر لها سواء من لا يزل حياً أمثال الشيخ ياسين التهامي، والشيخ منتصر الأكرت والشيخ أمين الدشناوي، أو ممن رحلوا عنا كالشيخ أحمد التوني .

ومن خلال مداحون على مائدة رمضان كان لقاؤنا مع الشيخ منتصر الأكرت، الذي تحدث إلينا عن نشأته وكيف اهتدى إلى دنيا الإنشاد والمديح النبوي، قائلاً:" نشأت فى مدينة أرمنت بالأقصر، وكان والدي من أهل التصوف وأبناء الطرق الصوفية، أتممت حفظ القرآن الكريم وأنا في عمرى 12 عامًا، وكنت أقوم بالأذان فى مسجد الشيخ محمد الطيب حساني في قريتنا".

يكمل: “بدأ الناس يحبون الاستماع لي وذاع صيتي واسمي على ألسنة أهل قريتى والقرى المجاورة، ثم بدأت أعشق الإنشاد الدينى، وأستمع للشيخ سيد النقشبندي، ثم بعد ذلك قررت الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية”.

للمنشد رسالة ينبغي أن ينميها ويقويها وألا يكتفي بالموهبة التي وهبه الله تبارك وتعالى إياها، فقد تعلمت على يد الشيخ إبراهيم الإسكندراني والشيخ محمد الهلباوي، وفي عام 1996 كان التحقي بالإذاعة المصرية، حيث كنت أول مبتهل يتم اعتماده من أول مرة، وكان عمري وقتئذٍ 22 عامًا، فكنت أصغر مبتهل في الإذاعة.

ومع رغبتي في أن يبقى المديح رسالة قائمة على الحب ولأجل المحبة، وأن تظل مكانتها في مرتبة تليق بمقام الممدوح صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فإنني أطالب شباب المنشدين والمداحين أن يتواضعوا وألا يدخل في قلبهم ذرة من كبر أو غرور، لأنه إذا اغتر أى إنسان في أي مهنة فلن ينجح أبدًا، وأنا أقول ابتهالات منذ 30 عامًا، وحتى الآن أقول إننى مازلت أتعلم.