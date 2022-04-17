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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول بين ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي
ليستر سيتي

انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل ليستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب جيمس بارك ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وسجل أديمولا لوكمان هدف فريق ليستر سيتي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء وتعادل نيوكاسل في الدقيقة 30 عن طريق برونو جيمارايش

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 40 نقطة بينما جاء فريق نيوكاسل المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 74 نقطة وخلفه ليفربول ب 73 نقطة 

ليستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي ليفربول

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