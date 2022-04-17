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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |5 من أفضل مزايا نظام «أندرويد 11» لا يعرفها الكثيرون.. ميزة طال انتظارها من «واتساب» تصل أجهزة آيفون

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أفضل 5 مزايا بنظام تشغيل جوجل "أندرويد 11" لا يعرفها الكثيرون

أضافت شركة جوجل Google، من خلال نظام التشغيل أندرويد 11 التابع لها، مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة والمفيدة لتحسين تجربة نظام التشغيل الذي يعتبر من أكثر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية استخداما في العالم.

 

أخيرا.. تويتر قد يتيح "زر التعديل" ولكن مع الاحتفاظ بسجل للتغريدات

أفادت بعض المواقع التقنية المتخصصة خلال الأسبوع الماضي، بأن شركة تويتر Twitter، تعمل على زر جديد يسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها.

 

ميزة طال انتظارها من «واتساب» تصل أجهزة آيفون

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، خلال هذا الأسبوع، ميزة جديدة تسمى "ردود الفعل" والتي تتيح لمستخدميه التفاعل مع الرسائل الواردة بمجموعة محددة من الرموز التعبيرية، وعلى ما يبدو أن عملاق التراسل الأشهر يعمل على ميزة أخرى طال انتظارها.

 

حيلة جديدة يتبعها الهاكرز لاختراق وسرقة حسابك على إنستجرام

ابتكر الهاكرز حيلة جديدة لخداع مستخدمي موقع إنستجرام Instagram، من أجل سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم من خلال عملية احتيال مزدوجة خادعة.

 

Nord CE 2 Lite 5G.. وان بلس تطلق هاتف 5G بسعر مقبول ومواصفات ممتازة

كشفت شركة وان بلس، عن مواصفات واحد من أبرز هواتف أندرويد التي ستصدر هذا العام، حيث سينطلق هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite 5G بسعر مقبول بالنسبة للمواصفات التي سيقدمها.

تكنولوجيا التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا موقع صدى البلد وان بلس WhatsApp

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