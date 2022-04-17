أخبار التكنولوجيا |5 من أفضل مزايا نظام «أندرويد 11» لا يعرفها الكثيرون.. ميزة طال انتظارها من «واتساب» تصل أجهزة آيفون

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أضافت شركة جوجل Google، من خلال نظام التشغيل أندرويد 11 التابع لها، مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة والمفيدة لتحسين تجربة نظام التشغيل الذي يعتبر من أكثر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية استخداما في العالم.

أفادت بعض المواقع التقنية المتخصصة خلال الأسبوع الماضي، بأن شركة تويتر Twitter، تعمل على زر جديد يسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها.

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، خلال هذا الأسبوع، ميزة جديدة تسمى "ردود الفعل" والتي تتيح لمستخدميه التفاعل مع الرسائل الواردة بمجموعة محددة من الرموز التعبيرية، وعلى ما يبدو أن عملاق التراسل الأشهر يعمل على ميزة أخرى طال انتظارها.

ابتكر الهاكرز حيلة جديدة لخداع مستخدمي موقع إنستجرام Instagram، من أجل سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم من خلال عملية احتيال مزدوجة خادعة.

كشفت شركة وان بلس، عن مواصفات واحد من أبرز هواتف أندرويد التي ستصدر هذا العام، حيث سينطلق هاتف OnePlus Nord CE 2 Lite 5G بسعر مقبول بالنسبة للمواصفات التي سيقدمها.