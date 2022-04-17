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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكبير اوي الحلقة 16 .. الكبير يتشاجر مع مربوحة بسبب لوردينا

چوني
چوني

شهدت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة.

تشاجر الكبير مع مربوحة بسبب مشاهد للراقصة لوردينا وهوسه بمشاهدة فيديوهات اليوتيوب والتيك توك.

وقام الكبير بتوبيخ مربوحة والسخرية من ملابسها وقال لها انها لابد وان تهتم بنفسها مثل فتيات اليوتيوب.

الكبير أوي الحلقة 15 ..الكبير يتشاجر مع مربوحة بسبب اليوتيوب

الكبير أوي .. أحمد مكي

بينما قام هدرس بخيانة چوني ونشر كواليس الاتفاق بينهم عن خطة لانقاذ المشردين، واكتشف أهالي المزاريطة انها كانت خطة، الأمر الذي فضح چوني وجعل هدرس مشهوراً على حسابه.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مسلسل"الكبير أوي" الجزء السادس بطولة أحمد مكي، بجانب كل من هشام إسماعيل، بيومى فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، وعدد آخر من الممثلين وإخراج أحمد الجندي.

الكبير أوى الكبير مربوحة اليوتيوب المزاريطة

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