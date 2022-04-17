وزير خارجية اليمن: ضرورة منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، إن هناك ضرورة ملحة لمنع استغلال مليشيات الحوثي للهدنة من أجل إعادة حشد قواتهم.

وأضاف بن مبارك خلال لقاءه المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبردج، أنه يجب فتح الطرق من وإلى محافظة تعز لتعزيز هدنة وقف إطلاق النار.

ومساء السبت، أكد الجيش اليمني استمرار مليشيا الحوثي في خرق الهدنة الأممية، ومحاولة استغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

وانتقد مصدر عسكري، في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروقات المليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.

وطالب المصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية. وقال إن مليشيا الحوثي "أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب".

وبحسب البيان، تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة سواء من خلالها إطلاق النار المستمر على مواقع القوات الحكومية في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة، أو مضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.

ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب مليشيا الحوثي 61 خرقًا للهدنة، الجمعة، منها 16 انتهاكًا في كافة الجبهات جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كثيفة إلى عدّة جبهات ومنها أكثر من 9 أطقم محملة بعتاد ووسائل أخرى محمّلة بأفراد وذخائر إلى جبهات الأعيرف ومحيط البلق الشرقي وجبهات صرواح.

كما ارتكبت مليشيات الحوثي 14 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة. ومنها محاولة مجاميع حوثية مسلحة التسلل إلى مناطق هامة في أطراف مديرية جبل رأس بحيس وأحبطتها قوات الجيش، مساء الجمعة.