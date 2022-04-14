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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. خروقات الحوثي للهدنة تتواصل والجيش يؤكد إفشال الهجمات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، تصديها لأربعة هجمات نفّذتها مليشيا الحوثي في جبهات القتال محافظات مأرب والجوف والحديدة، وسط تصاعد لخروقاتها للهدنة الأممية المعلنة مطلع أبريل الجاري.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان نقلته قناة "العربية"، بأن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت خلال الساعات الماضية، لأربعة زحوفات نفّذتها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة".

ونقل البيان عن مصدر عسكري، قوله إن "المليشيا الحوثية شنت هجوم على مواقع عسكرية في جبهتي العلم والريان شرق حزم الجوف"، مؤكدًا إفشال الهجوم وإجبار المليشيات على التراجع.

وأضاف، "بعدها شنّت المليشيا الحوثية هجومًا على موقع لقواتنا في جبهة صرواح"، موضحًا أن المعارك استمرت نحو ساعة وانتهت بهزيمة المليشيا وفرارها.

وأشار المصدر إلى أن مليشيا الحوثي شنّت بالتزامن هجومًا واسعًا تحت غطاء ناري مكثّف على مواقع القوات الحكومية في محور حيس بالحديدة، غربي اليمن، إلا أن القوات تصدت لها.

وذكر البيان، أن قوات الجيش رصدت 71 خرقًا للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية في جبهات مأرب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع، الثلاثاء.

ودخلت الهدنة الإنسانية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيز التنفيذ الساعة السابعة مساء الثاني من شهر أبريل الجاري.

وقوبلت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين بترحيب يمني ودولي وأممي وإقليمي واسع النطاق، إلا أن مليشيات الحوثي تراهن على كسب الوقت واستغلال التهدئة الأممية في إعادة ترتيب صفوفها العسكرية واستقدام مزيد الحشود من المقاتلين لخطوط النار، وفقا لخبراء.

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