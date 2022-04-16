اليمن.. انعقاد مجلس القيادة الرئاسي بحضور أعضاء الحكومة والمحافظين

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة رشاد محمد العليمي، عدة اجتماعات ضمت أعضاء الحكومة والمحافظين وعدداً من سفراء الدول، لتحديد أولويات المرحلة الراهنة والخطط المستقبلية، والوقوف على آخر المستجدات.

وشدد المجلس على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يُعتبر أولوية وطنية قصوى، مؤكداً على التزامه بالسعي لتحقيق أعلى درجات التوافق بالاعتماد على الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية.

وعبر رئيس المجلس عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف التي تعمل عليها مخرجات المشاورات اليمنية ـ اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين التي تسببت فيها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقدم شكره وتقديره للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون وتحالف دعم الشرعية، على دعمهم الكبير لليمن وشعبه في مرحلة استثنائية حرجة، وما يبدونه من حرص على استمرار وتعزيز هذا الدعم.