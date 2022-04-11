البحرين: ندعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية

أكد مجلس الوزراء البحريني، دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والنماء، مجددًا ترحيبه بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال ترؤس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

وخلال الاجتماع بحث المجلس أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم علاقتهما البناءة، والنتائج الإيجابية التي تحققت على صعيد توفر السلع الأساسية، من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق بما يضمن استقرار أسعار السلع في ضوء بعض التطورات العالمية التي أثرت على إمدادات الطاقة وتوفر وأسعار البضائع.