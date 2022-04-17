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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صمت نسبي في ماريوبول بعد مطالبات الجيش الروسي للأوكران بإلقاء أسلحتهم لإنقاذهم

ماريوبول
ماريوبول

طلبت روسيا من القوات الأوكرانية التي تقاتل في ماريوبول إلقاء أسلحتها لإنقاذ أرواحهم ، لكن لم ترد تقارير عن أي نشاط منذ أن بدأ سريان الإنذار في الساعة الواحدة مساءً بتوقيت شرق أستراليا في الميناء الاستراتيجي الجنوبي الشرقي.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من اليوم ، وهو حدث منتظم ، وذكر تقرير صباحي من الجيش الأوكراني أن الضربات الجوية الروسية على ماريوبول استمرت بينما كانت هناك 'عمليات هجومية بالقرب من الميناء البحري'.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا وقع في العاصمة كييف لكن ميكولا بوفوروزنيك نائب رئيس بلدية المدينة قال إنه لم تكن هناك انفجارات وأن أنظمة الدفاع الجوي حالت دون وقوع هجمات روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها طهرت المنطقة الحضرية من ماريوبول وبقيت وحدة صغيرة فقط من المقاتلين الأوكرانيين في مصانع الصلب.

ولم يكن من الممكن التحقق من ادعاء موسكو بأنها سيطرت على ماريوبول ، التي كانت مسرحًا لأعنف قتال في الحرب وأسوأ كارثة إنسانية ، بشكل مستقل.

وستكون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية منذ الغزو في 24 فبراير.

وقالت وزارة الدفاع في بيان "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي الذي نشأ في مصنع آزوفستال للمعادن ، بالإضافة إلى الاسترشاد بمبادئ إنسانية بحتة ، تقدم القوات المسلحة الروسية مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 06:00 (بتوقيت موسكو) في 17 أبريل، 2022 ، لوقف أي أعمال عدائية وإلقاء السلاح " 

وأضافت أن "كل من ألقوا أسلحتهم مضمون أن حياتهم ستنقذ" مضيفة أن المدافعين يمكن أن يغادروا المصنع بحلول العاشرة صباحا بدون أسلحة أو ذخيرة.

ولم يكن هناك رد فوري من كييف.

ويقع مصنع آزوفستال، الذي يوصف بأنه حصن في مدينة، في منطقة صناعية تطل على بحر آزوف وتغطي أكثر من 11 كيلومترًا مربعًا.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي لبوابة Ukrainska Pravda الإخبارية: "الوضع صعب للغاية" في ماريوبول.

واضاف "جنودنا محاصرون ، الجرحى محاصرون. هناك أزمة إنسانية ... ومع ذلك ، فإن الرجال يدافعون عن أنفسهم ".

وقال الجيش الأوكراني إن الطائرات الحربية الروسية التي أقلعت من بيلاروسيا أطلقت صواريخ على منطقة لفيف بالقرب من الحدود البولندية وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أربعة صواريخ كروز.

كانت المدينة الغربية ، التي لم تتضرر نسبيًا حتى الآن ، بمثابة ملاذ للاجئين ووكالات الإغاثة الدولية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها 'طهرت بالكامل' منطقة ماريوبول الحضرية من القوات الأوكرانية وحاصرت 'البقايا' في مصانع الصلب في آزوفستال ، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وقالت “فقدت القوات الأوكرانية في المدينة أكثر من 4000 فرد”.

واتهم زيلينسكي روسيا 'بمحاولة تدمير الجميع عمداً' في ماريوبول وقال إن حكومته على اتصال بالمدافعين.

ولم يتطرق إلى مزاعم موسكو بأن القوات الأوكرانية لم تعد موجودة في مناطق حضرية.

وأضاف أن 'إبادة' المقاتلين في ماريوبول ستضع حداً لأي شكل من أشكال المفاوضات مع روسيا.

كانت روسيا قد قالت يوم الجمعة إنها ستكثف ضربات بعيدة المدى انتقاما لأعمال 'تخريب' و 'إرهاب' غير محددة ، بعد ساعات من تأكيدها غرق سفينتها الرئيسية في البحر الأسود ، موسكفا.

وتقول واشنطن وكييف إن السفينة التي أصبح غرقها رمزا لتحدي أوكرانيا تعرضت للقصف بصواريخ أوكرانية.

وتقول موسكو إنها غرقت بعد حريق وتم إجلاء طاقمها المؤلف من نحو 500 فرد.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقائد البحرية الأدميرال نيكولاي يفمينوف وهو يلتقي في ساحة عرض مع نحو مائة بحار قالت إنهم من أفراد الطاقم.

إذا سقط ماريوبول فسيكون ذلك أكبر جائزة لروسيا في الحرب حتى الآن. إنه الميناء الرئيسي لمنطقة دونباس ، وهي منطقة من مقاطعتين في الجنوب الشرقي تطالب موسكو بالتنازل عنها بالكامل للانفصاليين.

وتقول أوكرانيا إنها أعاقت حتى الآن التقدم الروسي في أماكن أخرى في منطقتي دونباس في دونيتسك ولوهانسك ، حيث قتل شخص واحد على الأقل في قصف خلال الليل.

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