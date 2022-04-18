عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: 1.8 مليار جنيه استثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بالدقهلية

قطاع الاسكان
قطاع الاسكان

أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات بقيمة 1,8 مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات  بمحافظة الدقهلية بنسبة 29,3% من إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة المقدرة ب 6,2 مليار جنيه بخطة عام 21/2022 .

تابع التقرير الصادر  عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية : يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 27%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 1,2 مليار جنيه بنسبة 19,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 593,3 مليون جنيه بنسبة 9,5%، ، وقطاع التعليم قبل الجامعي 459,1 مليون جنيه بنسبة 7,4%، ويخص القطاعات الأخرى بمحافظة الدقهلية استثمارات بقيمة 460,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%.

عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية الحكومة  حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022؛ في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

 

خطة المواطن

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها. 


عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية الحكومة  حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022؛ في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها. 

وأضافت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030". 

الدقهلية الاستثمارات العامة الأسكان Real Estate Finance التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

بيان عاجل من السعودية بشأن أحداث السويد وحرق القرآن

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

ترشيحاتنا

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 18-4-2022

أوكرانيا تعلن إكمال استبيان لطلب الانضمام لـ الاتحاد الأوروبي

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

مستشار وزير الرى السابق: ميكانيكا التربة تحت سد النهضة ليست جيدة

شنجهاي تسجل وفيات بفيروس لأول مرة منذ أسابيع.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إشارة يد شهيرة على TikTok تنقذ امرأة من مجرم مختل

رغم إشادتها بـ "شاكوش".. لماذا طالبت هالة سرحان بسجن مطربي المهرجانات؟

ابنه سبب وفاته.. لماذا اتهم سعيد طرابيك زوجته بسرقته وسر ثروته الضخمة؟

الاختيار 3| أحمد عز فى حوار لصدى البلد: فترة الإخوان كانت صعبة جدا ونزلت الميدان بنفسي وكنت أول الداعمين للجيش

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ