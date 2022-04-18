التخطيط: 1.8 مليار جنيه استثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بالدقهلية

أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استثمارات بقيمة 1,8 مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية بنسبة 29,3% من إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة المقدرة ب 6,2 مليار جنيه بخطة عام 21/2022 .

تابع التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية : يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 27%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 1,2 مليار جنيه بنسبة 19,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 593,3 مليون جنيه بنسبة 9,5%، ، وقطاع التعليم قبل الجامعي 459,1 مليون جنيه بنسبة 7,4%، ويخص القطاعات الأخرى بمحافظة الدقهلية استثمارات بقيمة 460,2 مليون جنيه بنسبة 7,4%.

عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية الحكومة حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022؛ في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

خطة المواطن

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.



عرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استراتيجية الحكومة حول خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 21/2022؛ في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وأضافت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات 18/2019 – 19/2020 "، وإطلاق تطبيق المحمول "شارك 2030".