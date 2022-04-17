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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل روان الحسيني إلى الغد

روان الحسيني
روان الحسيني

قرَّرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل روان الحسيني، بطل العالم في كرة السرعة، لجلسة غد، الإثنين، لحضور المتهم من محبسه.

ومن جانبها، كلفت نقابة المحامين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة فراج زعفان، نقيب المحامين بالمحافظة، محمد شرف، ومحمد عصام شتا، المحاميين، للحضور بجانب المدعين بالحق المدنى نيابة عن النقيب بصفته نقيباً للمحامين.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد العثور على روان الحسيني، 21 سنة، طالبة جامعية بكلية التربية، مقتولة بأحد العمارات السكنية بمدينة دسوق.

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وجه اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، والمقدم عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها.

وبتفريغ الكاميرات، ومن خلال خطة أمنية محكمة تبين، أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسجل شقي خطر فئة ب مخدرات تحت رقم 1086، يدعي إ.إ 27 سنة، ومقيم حارة أبو العز، دائرة قسم شرطة دسوق.

وتبين أن المتهم تتبع المجني عليها حال توجهها إلى منزل خالتها وتحصل منها على 50 جنيها كانت بحوزتها عند مدخل العقار، وأرغمها على الصعود إلى أعلى سطح العقار، وتحصل على قرطها الذهبي بالإكراه، وحال فرارها منه، قام بخنقها بقطعة قماش «إيشارب» خاصة بها، حتى لا يفتضح أمره، وتركها وفر هارباً.

نقيب المحامين نقابة المحامين محافظة كفر الشيخ وزير الداخلية كفر الشيخ محكمة جنايات

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