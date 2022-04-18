شاهد| لحظة ضبط الشرطة الإسبانية 2.9 طن من الكوكايين بسفينة صيد

كشفت لقطات مصورة لـ لحظة مصادرة الشرطة الإسبانية 2.9 طن من الكوكايين، بعد اعتراضها سفينة صيد قبالة جزر الكناري وكانت المادة مخبأة في أحد خزانات الوقود بها.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أوقفت دورية خفر السواحل الإسبانية السفينة AKT 1 التي يبلغ ارتفاعها 65 قدمًا في 13 أبريل على بعد 300 ميل بحري جنوب الأرخبيل الإسباني أثناء محاولتها الهرب من خفر السواحل.

وتشير التقديرات إلى أن الكوكايين المصادر سيباع في الشارع مقابل 72 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني).

وأعيد القارب إلى جران كناريا يوم السبت وتم اصطحاب المعتقلين الخمسة إلى ميناء لاس بالماس ووضعوا رهن الحبس الاحتياطي.



نشرت الشرطة لقطات للعملية يوم الأحد 17 أبريل ، تظهر ضباط الجمارك وهم يسارعون نحو سفينة صيد قبل الصعود على متنها واكتشاف كتل من المواد غير المشروعة المخبأة في خزانات الوقود.