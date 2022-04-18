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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

غلطت لما سيبت الأهلي

خضنا 21 مباراة في 6 أشهر.. الحضري يكشف كواليس مباراة مصر والسنغال

صدى البلد

دافع عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتتخب مصر الأسبق ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، عن المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، مؤكدًا أنه لم يقدم كرة عقيمة: "مفيش حد كان يقدر يستحمل الـ6 شهور نلعب فيها تصفيات كأس عالم وبطولة عربية وكأس الأمم، مفيش منتخب في العالم لعب 21 مباراة".

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منتخب قوي

وأضاف الحضري، خلال حلقة اليوم من برنامج "العرافة"، المذاع علي قناة المحور، : "حصلنا على المركز الرابع في البطولة العربية، ووصلنا إلى المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ونحن المنتخب الوحيد الذي لعب أقوى المنتخبات على مستوى القارة".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

عصام الحضري حارس مرمى الاهلى ومنتتخب مصر مدرب حراس المنتخب الوطني كارلوس كيروش بطولة عربية كأس الأمم تصفيات كأس عالم كأس الأمم الافريقية

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