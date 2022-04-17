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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعدل سلبي

بيراميدز يفرط في فوز مهم أمام مازيمبي ويصعب مهمته بـ الكونفدرالية

صدى البلد

انتهت مباراة مباراة بيراميدز أمام منافسه مازيمبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الدور ربع النعائي من بطولة الكونفدرالية.

أحداث المباراة:

صنع لاعبو بيراميدز هجمة مميزة انتهت بتسديدة قوية من عمر جابر لاعب الجبهة اليمنى ولكن استطاع أن يتصدى لها لاعب مازيمبي ويبعدها عن مرماه.

وتمكن بيراميدز من السيطرة على المباراة منذ البداية وحاصر مازيمبي دفاعاََ وتمكن من الوصول إلى المرمى في أكثر من كرة ولكن دون تهديف.

وفي الدقيقة 19 من عمر المباراة دخل عمر جابر منطقة جزاء مازيمبي وسدد كرة قوية تكاد تكون هي الأخطر ولكن تمكن الحارس من التصدي لها وابعادها عن مرماه.

وحاول الفريق الكونغولي التواجد بصورة جيدة في المباراة، ولكن لم تستقر الكرة في أقدام لاعبيه أكثر من دقيقتين.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى مازيمبي لكرة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الدقيقة 40 من عمر المباراة، الذي توغل وسدد كرة رائعة ولكن لم يحالفه الحظ ويحرمه القائم من تسجيل هدف التقدم لفريق.

أنقذ شريف إكرامي مرماه في الدقيقة 55 من عمر المباراة من صاروخية سددها أحد لاعبي مازيمبي في غفلة من دفاع بيراميدز ولكت كان له إكرامي بالمرصاد وأبعدها عن مرماه.

وبهذه النتيجة ينتظر الفريقين مباراة الإياب المقرر إقامتها في لوكومباتشي بابكونغو لحسم المتأهل لنصف النهائي.

بطولة الكونفدرالية الكونفدرالية بيراميدز مازيمبي استاد الدفاع الجوى

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