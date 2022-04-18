انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالبحيرة

في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برفع الوعي الثقافى والفني وتحقيق العدالة الثقافية والمشاركة المجتمعية الفعالة وخاصة فى المناسبات الدينية، نفذ فرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية بالنادى الاجتماعي بدمنهور.

وتضمنت أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، محاضرة بعنوان "ما لا نعرفه عن التغذية العلاجية " تحدثت خلالها د. رحاب الدربي أخصائية التغذية العلاجية، عن ماذا يجب أن نفعل قبل وخلال وبعد رمضان وماهى التغذية العلاجية السليمة والهدف من التغذية العلاجية هو تعزيز الصحة، بعمل تغييرات في النظام الغذائي وأسلوب الحياة.

أعقبها عرض فنى لفرقة اوبرا عربى قدمت خلاله باقة متنوعة من التبلوهات الفنية من الزمن الجميل احتفالا بشهر رمضان المبارك، إخراج محمد مصطفي، منها "فطوطة وفوازير حاجات ومحتاجات وبوجى وطمطم".