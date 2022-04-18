علاء فهمي: دعم الإدارة كلمة السر في تتويج "طائرة الزمالك" بالبطولات

أعرب علاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق الأول بالقلعة البيضاء بالدوري الممتاز مساء الأحد بعد الفوز على الاتحاد السكندري 3-صفر في ثاني مباريات الدور النهائي للبطولة.



أضاف فهمي أن المجهود الكبير الذي بذله المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ومجلس الإدارة، ممثلا في أحمد مرتضى المسئول عن ملف ألعاب الصالات كان بمثابة كلمة السر، التى فتحت طريق البطولات والدليل على ذلك حصول فريق الشباب بالنادي على بطولة الجمهورية، ثم تتويج الفريق الأول بطلا للدوري الممتاز ووصوله لنهائي كأس مصر.



وشدد فهمي على أن هذه الإنجازات دليل على سير طائرة الزمالك في المسار الصحيح بفضل إدارة واعية تعرف جيدا معنى حب الكيان الأبيض.



وتوج طائرة الزمالك ببطولة الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر في مباريات الدور النهائي للبطولة.