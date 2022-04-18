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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاء عامر تداعب جمهورها بـ فيديو طريف مع شقيقتها أيتن| شاهد

ايتن عامر و وفاء
ايتن عامر و وفاء عامر

شارك الفنانة وفاء عامر جمهورها ، بـ فيديو طريف مع شقيقتها أيتن عامر وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وظهرت أيتن عامر فى الفيديو وهى تاكل الكنافة و شقيقتها تنظر اليها مع مقطع صوتى “ احنا هنخلص امتا هههه ” وعلقت على الفيديو قائلة “  مش محتاج كابشن 😂 ” وحاز على اعجاب كبير من متابعيها . 

 

يذكر أن عبّرت الفنانة أيتن عامر، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “مكتوب عليا”، الذي تشارك في بطولته ويعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي ٢٠٢٢.

 

قالت أيتن عامر في تصريح لـ “صدى البلد”: "الكواليس كانت لطيفة جداً، أكرم حسني إنسان جميل واللي كان عنده أي حاجة ممكن يساعد بيها الزميل اللي قدامه كان بيقولها على طول، أي افيه او ملحوظة، والمخرج خالد الحلفاوي من أكتر المخرجين اللي ممكن ممثل يشتغل معاه وهو مرتاح نفسياً، وكريم أبو ذكري كان موفر لنا كل الأجواء الإنتاجية اللي نقدر نشتغل فيها".

اكرم حسني ايتن عامر انستجرام وفاء عامر الفنانة ايتن عامر خالد الحلفاوي

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