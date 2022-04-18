عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء المغربي «وهمية» وغيرت مسار اللقاء

الاهلي والرجاء
الاهلي والرجاء

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن حكم لقاء الأهلي والرجاء المغربي، احتسب للأول ركلة جزاء "وهمية" في بداية اللقاء، سهلت مهمة الفريق الأحمر أمام ضيفه، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي سجل هدفه في وقت مبكر من ركلة جزاء غير صحيحة، ومنحته فرصة لتسيير اللقاء كما يحب، وكان يمكنه تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على الرجاء المغربي".

وأضاف عبد الملك، الأهلي أهدر فوزا كبيرا على الرجاء المغربي، والتركيز غاب عن لاعبي الأحمر تحديدًا في إنهاء الهجمات".

وتعجب عبد الملك، من انتقاد موسيماني للاعبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدًا أن المدرب الجنوب إفريقي يُعاني منذ فترة من العصبية، وردوده على الصحفيين حادة".

وأتم عبد الملك، مبارة الإياب ستكون صعبة للغاية على لاعبي النادي الأهلي بسبب الأجواء الجماهيرية الصعبة".

أحمد عيد عبد الملك منتخب مصر نادي الزمالك الأهلى والرجاء المغربي نهائى دورى أبطال إفريقيا موسيمانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

انخفاض 7 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حظر دخول الدراجات البخارية وسيارات النقل المحملة بالأفراد لمدينة رأس البر

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم ومصرف أبوظبي الإسلامي يقدم الأعلى

شعراوى: تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية الصعيد وخطة موازية في سوهاج وقنا

الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم 8 درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز موديل 2022| صور

طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي في مادة الفلسفة على التابلت

بعد قليل|محكمة الطفل تنظر استئناف الحكم ضد المتهم السادس بقضية فتاة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

حفرة الجحيم تفتح فمها.. ثقب في الماء يمكنه ابتلاع إنسان

فيديو

فيديوجراف.. بعد فوز الأهلي على الرجاء.. زوجة بدر بانون تنتقد حكم المباراة

رمضان الخير.. ماذا فعل أهالي المطرية ليتصدروا أخبار وكالات الأنباء "فيديوجراف"

الزعيم بخير.. تفاصيل نشوب حريق هائل بجوار فيلا عادل إمام.. فيديوجراف

حقيقة اختطاف أحمد السعدني في لبنان أثناء تصوير مسلسل بطلوع الروح "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ