عبد الملك: ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء المغربي «وهمية» وغيرت مسار اللقاء

أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن حكم لقاء الأهلي والرجاء المغربي، احتسب للأول ركلة جزاء "وهمية" في بداية اللقاء، سهلت مهمة الفريق الأحمر أمام ضيفه، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع عبد الملك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي سجل هدفه في وقت مبكر من ركلة جزاء غير صحيحة، ومنحته فرصة لتسيير اللقاء كما يحب، وكان يمكنه تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على الرجاء المغربي".

وأضاف عبد الملك، الأهلي أهدر فوزا كبيرا على الرجاء المغربي، والتركيز غاب عن لاعبي الأحمر تحديدًا في إنهاء الهجمات".

وتعجب عبد الملك، من انتقاد موسيماني للاعبيه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدًا أن المدرب الجنوب إفريقي يُعاني منذ فترة من العصبية، وردوده على الصحفيين حادة".

وأتم عبد الملك، مبارة الإياب ستكون صعبة للغاية على لاعبي النادي الأهلي بسبب الأجواء الجماهيرية الصعبة".