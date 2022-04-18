الأرصاد: انخفاض الحرارة اليوم 8 درجات.. وتوقعات بسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة، موضحة أن درجات الحرارة اليوم منخفضة عن أمس بـ 7 أو 8 درجات.



وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر "، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية "، أن درجات الحرارة اليوم تسجل اليوم 32 درجة، و الطقس خلال فترة النهار حار اليوم.



ولفتت إلى أن درجات الحرارة فى فترة الليل، تشهد انخفاضا كبيرا، والقاهرة تسجل 17 درجة، و لذلك ننصح المواطنين بتوخى الحذر.



وأشارت إلى أن اليوم متوقع سقوط أمطار، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتحديدًا بالسلوم و مطروح و الإسكندرية، وأن الأمطار تكون على فترات، وغير مؤثرة.



وأوضحت أن البلاد سيكون بها حالة رياح تجعل الجميع يشعر بانخفاض درجات الحرارة عن أمس.

