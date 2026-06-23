تحركات دبلوماسية إيرانية متزامنة في باكستان وعمان لدعم مسار المفاوضات الإقليمية

شهدت إيران تحركات دبلوماسية متزامنة على أكثر من جبهة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لدعم مسارات الحوار والتهدئة.

فقد وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي الوقت نفسه، أجرى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف زيارة إلى سلطنة عُمان، حيث عقد لقاءات مع كبار المسؤولين العُمانيين تناولت آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات ودعم الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تحراكاً سياسياً مكثفاً واتصالات متواصلة بين عدد من الأطراف الإقليمية والدولية، وسط مساعٍ لدفع الحلول السياسية وتعزيز قنوات الحوار بشأن القضايا العالقة.

كما تعكس الزيارتان حرص طهران على تعزيز التنسيق مع الدول الصديقة والشريكة ومتابعة التطورات المرتبطة بالمفاوضات والملفات الإقليمية المختلفة