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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نهاية أبريل آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبى الربع سنوي للمرتبات

مصلحة الضرائب المصرية-
مصلحة الضرائب المصرية- صورة أرشيفية

 صرح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن آخر أبريل هو نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما فى حكمها الربع سنوى ( نموذج 4 مرتبات ) عن الفترة الأولى من عام 2022 ، موضحًا به عدد العاملين ، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة ، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص . 

وأشار " عبد القادر " إلى أن هناك عددا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها ومنها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى  المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر . 

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 وأضاف "عبد القادر " أن شهر أبريل يشهد التزامًا آخر على جهات الالتزام ، وهو تقديم. 

" نموذج  41 خصم وتحصيل " وتوريد المبالغ التى تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2022 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل . 

 

وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة ، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 حيث سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة .

 

   وأضاف " عبد القادر " أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .

 

ومن الجدير بالذكر أن قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 

https://www.youtube.com/channel/UCmd-HPIoqfORi7nz40GWurQ

 

صفحة المصلحة  على الفيسبوك: 

https://www.facebook.com/tax.egypt

 

صفحة المصلحة على انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt

آخر أبريل تقديم إقرار ضريبة مصلحة الضرائب إجمالى المرتبات حساب الضريبة المستحقة

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