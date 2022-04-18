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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر صرف الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-4-2022 لليوم الثاني على التوالي بعد موجة من التذبذبات شهدتها الأيام الماضية، وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 18.34 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع.

 أعلى سعر لـ شراء الدولار

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.38 جنيه، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 18.37 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل سعر الدولار 18.36 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الدولار 18.36 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع. وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 18.36 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.34 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل سعر الدولار 18.35 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( قناة السويس ،المصرف المتحد، العقارى المصرى العربى، أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، قطر الوطني QNB، اتش اس بى سى HSBC، الإسكندرية ) 18.34جنيه للشراء و 18.44جنيه للبيع.

 البنك المركزي المصري

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي  أسعار الفائدة بنسبة  1%  واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47 جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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