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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 مليون جنيه تراجعا في أرباح العربية للأدوية خلال 9 أشهر

العربية للأدوية
العربية للأدوية

كشف مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 14% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2022/2021.

وأظهرت المؤشرات المالية شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية تسجيل  صافي ربح بلغ 90.09 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 104.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت صافي مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو خلال التسعة أشهر إلى 415.63 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 420.13 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية،  سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 74.22 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 86.07 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع صافي قيمة مبيعات شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 329.61 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 335.56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

منتجات الشركة

تقوم الشركة بصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والخلاصات كمسكن الآلام، مقاوم الحمى، مضاد الجراثيم، مطهر لعفونة المعدة، مضاد للتشنجات، أدوية معالجة الشيخوخة، وأخرى لمعالجة الأمراض التى تصيب المخ، وأخرى تساعد على التكاثر كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى الخارج.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص.

العربية للادوية وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للادوية Real Estate Finance الصناعات الكيماوية

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