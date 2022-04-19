حلويات صحية.. طريقة تحضير الشوفان بالتمر والموز

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الحلويات الصحية خلال شهر رمضان، ويعد الشوفان بالتمر من الحلويات المميزة والشهية.

وإليكم طريقة تحضير الشوفان بالتمر والموز بالخطوات

مقادير الشوفان بالموز والتمر

1 كوب شوفان

170 جرام تمر مخلي

موز

1 مكعب زبدة

2 كوب لبن

كريمة

عسل أبيض

قرفة

4 ملعقة كبيرة سوداني

طريقة تحضير الشوفان بالموز والتمر

1- في وعاء يحمص السوداني في الزبدة مع القرفة. في حلة النار يحمص الشوفان ويضاف التمر والقرفة.

2- ضيفي اللبن والكريمة.

3- في كاسات التقديم يضاف الموز وخليط الشوفان والسوداني ورشة قرفة والعسل وتقدم

