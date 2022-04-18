ضبط شخص يتاجر فى الأسلحة النارية بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة سمالوط.. وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بندقية - عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسيارة لنقل وترويج الأسلحة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.