محافظ سوهاج يصدر حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المراكز والمدن.. تفاصيل

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قرارا جديدا، تضمن حركة تنقلات بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمصلحة العمل، وشمل قرار محافظ سوهاج ندب كل من "عامر محمد محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، للعمل رئيسا لمركز ومدينة طهطا، وندب هلال زكي السيد أبو بكر رئيس حي الكوثر للعمل رئيسا لحي شرق سوهاج، وندب شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة، للعمل رئيسا لمركز ومدينة المراغة ".

كما تضمن قرار المحافظ “ ندب محمد السيد عوض نائب رئيس مركز ومدينة طما، للعمل رئيسا لمركز ومدينة دار السلام، وندب علي لطفي حامد عثمان نائب رئيس حي الكوثر، للعمل رئيسا لحي الكوثر”.

وأكد "الفقي" أن الحركة تستهدف النهوض بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل والنزول للشارع والعمل على تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين.