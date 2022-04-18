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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الليلة.. ثلاث مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ15 بالدوري

صدى البلد

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث تقام ثلاث مباريات في التاسعة والنصف مساء، يلعب في المباراة الأولي إيسترن كومباني مع الإسماعيلي باستاد بتروسبورت، ويلتقي مصر المقاصة مع غزل المحلة باستاد الكلية الحربية، ويواجه فاركو فريق المقاولون العرب باستاد الإسكندرية.

في المباراة الأولي يسعي كل فريق لتحقيق الفوز للابتعاد عن مناطق الهبوط حيث يحتل إيسترن كومباني بقيادة علاء عبد العال المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط بينما يحتل الإسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم المركز الاخير بـ8 نقاط فقط وهو مركز لا يليق بقيمة وتاريخ الدراويش.

وأختتم إيسترن كومباني تدريباته أمس وشرح علي هامش المران علاء عبد العال طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق اللقاء وقام بتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتنفيذها خلال مجريات المباراة.

في المقابل اختتم الإسماعيلي تدريباته أمس وشهد المران تنافس قوي وشرس بين اللاعبين لحجز مقعد أساسي في المباراة وعقد حمد جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز واستغلال حالة النشوة التي يمر بها الفريق حيث تعادل الإسماعيلي في مباراتين وفاز بأخري خلال الجولات الثلاثة الماضية.

وفي المباراة الثانية يمتلك مصر المقاصة بقيادة تامر مصطفي 10 نقاط في المركز الـ16 بينما يمتلك غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيوني 16 نقطة في المركز التاسع.. ويسعي مصر المقاصة لتحقيق الانتصار الثاني له بالمسابقة حيث يعود الفوز الأخير للفريق الفيومي للجولة الثانية ومنذ ذلك الحين خسر خمس مباريات وتعادل في سبعة وحرص تامر مصطفي علي استغلال فترة توقف الدوري لمعالجة وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية لتفادي تكرارها في المواجهات الحاسمة المقبلة. 

في المقابل يسعي غزل المحلة لاستمرار نتائجه الإيجابية بعد فوزه الجولة الماضية علي الجونة والتي أرتقت بزعيم الفلاحين للمركز التاسع وعقد بسيوني جلسة نفسية مع اللاعبين طالبهم باستمرار النتائج الجيدة للابتعاد أكثر عن مناطق الهبوط وعدم الدخول في دوامة البقاء بالمسابقة.

وفي المواجهة الأخيرة يمتلك فاركو بقيادة البرتغالي نونو ألميدا 18 نقطة في المركز الثامن بينما يمتلك المقاولون العرب بقيادة محمد عودة 12 نقطة في المركز الـ15.. واختتم فاركو تدريباته أمس ووجه ألميدا الشكر للاعبيه علي الأداء المبذول خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي وطالب المدير الفني البرتغالي من لاعبيه تحقيق الفوز اليوم لتثبيت أقدام الفريق في المناطق الدافئة بجدول الترتيب. 

في المقابل اختتم المقاولون العرب تدريباته أمس وقام محمد عودة بمشاهدة مباراة فاركو الأخيرة أمام الزمالك رفقة جهازه المعاون لمعرفة نقاط القوة والضعف بالفريق وأختيار طريقة اللعب التي سيخوض بها ذئاب الجبل المباراة.

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